Посол США посетил задержанного в РоSSии за "шпионаж" американца
Ранее Помпео потребовал допустить к задержанному американского консула.
Посол США в РоSSии Джон Хантсман в среду посетил находящегося в Лефортовской тюрьме Пола Уилана – гражданина США и бывшего морского пехотинца, задержанного роSSийскими властями по обвинению в шпионаже.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента, передает Голос Америки.
Ранее 2 января пресс-секретарь Министерства иностранных дел РоSSии Мария Захарова заявляла, что Москва предоставила США консульский доступ к задержанному.
Перед этим госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США требуют немедленного освобождения Пола Уилана и хотят получить объяснение причин его ареста.
Напомним, 48-летний Пол Уилан вылетел в Москву 22 декабря. Его пригласил на свадьбу друг, тоже бывший военный, который женился на россиянке. Но на церемонию 28 декабря Уилан не пришел. Как оказалось позже, в этот день он был арестован по обвинению в шпионаже.
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