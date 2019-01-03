Посол США посетил задержанного в РоSSии за "шпионаж" американца

Посол США в РоSSии Джон Хантсман в среду посетил находящегося в Лефортовской тюрьме Пола Уилана – гражданина США и бывшего морского пехотинца, задержанного роSSийскими властями по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента, передает Голос Америки.

Ранее 2 января пресс-секретарь Министерства иностранных дел РоSSии Мария Захарова заявляла, что Москва предоставила США консульский доступ к задержанному.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США требуют немедленного освобождения Пола Уилана и хотят получить объяснение причин его ареста.

Напомним, 48-летний Пол Уилан вылетел в Москву 22 декабря. Его пригласил на свадьбу друг, тоже бывший военный, который женился на россиянке. Но на церемонию 28 декабря Уилан не пришел. Как оказалось позже, в этот день он был арестован по обвинению в шпионаже.