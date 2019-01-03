Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, - предстоятель ПЦУ Епифаний

Процедура предоставления томоса об автокефалии ПЦУ начнется 5 января.

Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, - предстоятель ПЦУ Епифаний
Фото: Lb.ua

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заверяет, что двери Церкви открыты для всех православных Украины.

Об этом митрополит Епифаний написал в твиттере.

"15 декабря 2018 года в Святой Софии Киевской состоялся Объединительный собор, которым положена основа для восстановления единства украинского православия. Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, желающих вместе в единой Поместной Церкви служить Богу и украинскому народу", - написал он.

Напомним, 15 декабря на Чрезвычайном объединительном соборе в Киеве три православные церкви Украины объединились в одну - Православную церковь Украины, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний (Думенко).

5 января 2019 года начнется процедура предоставления томоса об автокефалии ПЦУ. 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию. Московский патриарх Кирилл написал Варфоломею письмо с призывом не давать Украине Томос.

17 декабря первая община УПЦ Московского Патриархата в Винницкой области перешла в поместную Православную церковь Украины.

Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш анонсировал тысячи мирных переходов между юрисдикциями церквей.


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