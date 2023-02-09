Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"

Глава нідерландського уряду закликав не допустити прямої конфронтації Росії та НАТО, інформує ZN.ua.

Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів:

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед початком саміту ЄС заявив, що переговори між партнерами щодо передачі Україні винищувачів не повинні виноситися на широкий загал до того моменту, поки рішення не буде остаточно ухвалене. Про це повідомляє Укрінформ.

"Такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима, як це раніше було з гаубицями, з танками, адже є багато чутливих питань, які потрібно обговорити. Необхідно забезпечити, щоби не потрапити під статтю 5 НАТО, в пряму конфронтацію НАТО з Росією. І лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові", – зазначив очільник уряду Нідерландів.

Коментуючи передачу танків для України, він нагадав, що днями було зроблено "гучне оголошення" Німеччиною, Данією і Нідерландами щодо Leopard 1.

За його словами, щодо Leopard 2 – "це інша коаліція". Нідерланди, додав прем’єр, готові долучитися до цієї коаліції, якщо буде необхідно, але лише шляхом закупівлі цих танків та передачі їх Україні, адже наразі держава має Leopard 2 лише в оренді.

"Ми можемо закупити та передати, але це треба обговорити з нашими партнерами. Можливо, наші Leopard 2 було би більш доцільно використати в Литві або деінде, дискусія триває", – підкреслив прем’єр.

Участь Президента України Володимири Зеленського в саміті ЄС Рютте назвав "дуже важливим і дуже символічним моментом", особливо зараз, коли росія посилює наступ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Блок рекламы


Похожие новости
Десятки одиниць техніки та понад 900 окупантів: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніДесятки одиниць техніки та понад 900 окупантів: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Зеленський підтвердив інформацію про передачу Великою Британією далекобійної зброїЗеленський підтвердив інформацію про передачу Великою Британією далекобійної зброї
NYT: Велика Британія могла б передати Україні 30 літаків Eurofighter TyphoonNYT: Велика Британія могла б передати Україні 30 літаків Eurofighter Typhoon
Макрон запропонував провести мирну конференцію, щоб зупинити війну в УкраїніМакрон запропонував провести мирну конференцію, щоб зупинити війну в Україні
Єнс Столтенберг назвав загальну суму наданої допомоги Україні від НАТОЄнс Столтенберг назвав загальну суму наданої допомоги Україні від НАТО
Польща готова поставити Україні винищувачі, але не першою — МоравецькийПольща готова поставити Україні винищувачі, але не першою — Моравецький
У парламенті Швеції ухвалили допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларівУ парламенті Швеції ухвалили допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларів
FT: Захід вже переступив через свої «червоні лінії» в постачанні зброї Україні, чи зробить він це з F-16?FT: Захід вже переступив через свої «червоні лінії» в постачанні зброї Україні, чи зробить він це з F-16?
В Україні викрито діяльність "чорних" архітекторів, всі їхні дії можуть визнати незаконнимиВ Україні викрито діяльність "чорних" архітекторів, всі їхні дії можуть визнати незаконними
Чехія допомагатиме Україні виробляти бронетехнікуЧехія допомагатиме Україні виробляти бронетехніку
Последние новости
Подгружаем последние новости