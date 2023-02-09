Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед початком саміту ЄС заявив, що переговори між партнерами щодо передачі Україні винищувачів не повинні виноситися на широкий загал до того моменту, поки рішення не буде остаточно ухвалене. Про це повідомляє Укрінформ.

"Такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима, як це раніше було з гаубицями, з танками, адже є багато чутливих питань, які потрібно обговорити. Необхідно забезпечити, щоби не потрапити під статтю 5 НАТО, в пряму конфронтацію НАТО з Росією. І лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові", – зазначив очільник уряду Нідерландів.

Коментуючи передачу танків для України, він нагадав, що днями було зроблено "гучне оголошення" Німеччиною, Данією і Нідерландами щодо Leopard 1.

За його словами, щодо Leopard 2 – "це інша коаліція". Нідерланди, додав прем’єр, готові долучитися до цієї коаліції, якщо буде необхідно, але лише шляхом закупівлі цих танків та передачі їх Україні, адже наразі держава має Leopard 2 лише в оренді.

"Ми можемо закупити та передати, але це треба обговорити з нашими партнерами. Можливо, наші Leopard 2 було би більш доцільно використати в Литві або деінде, дискусія триває", – підкреслив прем’єр.

Участь Президента України Володимири Зеленського в саміті ЄС Рютте назвав "дуже важливим і дуже символічним моментом", особливо зараз, коли росія посилює наступ.