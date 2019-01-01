Посольства Великобритании и Канады начали действовать как представители НАТО в Украине

До них в течение четырех лет эту роль выполняла Литва.

Посольства Великобритании и Канады с 1 января 2019 года совместно берут на себя функцию контактного посольства НАТО в Украине. До них в течение четырех лет эту роль выполняла Литва.

Это решение было утверждено в штаб-квартире НАТО и согласовано с Киевом , сообщает Европейская правда.

Контактные посольства (Contact Point Embassies) действуют во всех государствах-партнерах НАТО. Эти функции добровольно и на основе ротации государства-члены НАТО, наиболее заинтересованы в усилении сотрудничества НАТО со страной-партнером.

Контактное посольство работает как дополнительный канал коммуникации о роли и политику НАТО и поддерживает совместную деятельность.