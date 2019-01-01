Посольства Великобритании и Канады начали действовать как представители НАТО в Украине
До них в течение четырех лет эту роль выполняла Литва.
Посольства Великобритании и Канады с 1 января 2019 года совместно берут на себя функцию контактного посольства НАТО в Украине. До них в течение четырех лет эту роль выполняла Литва.
Это решение было утверждено в штаб-квартире НАТО и согласовано с Киевом, сообщает Европейская правда.
Контактные посольства (Contact Point Embassies) действуют во всех государствах-партнерах НАТО. Эти функции добровольно и на основе ротации государства-члены НАТО, наиболее заинтересованы в усилении сотрудничества НАТО со страной-партнером.
Контактное посольство работает как дополнительный канал коммуникации о роли и политику НАТО и поддерживает совместную деятельность.
С 2017 года в Киеве действует также отдельная дипмиссия Альянса - представительство НАТО в Украине.
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01.01.2019 15:47