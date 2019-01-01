"Нацкорпус" и "Свобода" на день рождения Бандеры пошли отдельными колоннами

Националисты раскололись из-за "единого" кандидата в президенты.

Украинские националисты, не сумев договориться о едином кандидате в выборы президенты, во вторник устроили два отдельных шествия к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

Как сообщает корреспондент LB.ua, "Национальный корпус" с Андреем Билецким собрались на площади около Оперного театра и отправились на Майдан примерно в 17:30.

Фото: Александр Рудоманов

Остальные националисты во главе со "Свободой" традиционное факельное шествие собирают рядом, в парке Шевченко, но отдельно. Подобные акции проводят украинские националисты ежегодно по случаю дня рождения бывшего лидера ОУН (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

На обе акции, по предварительным оценка, пришли по несколько сотен человек. Среди "свободовцев" были замечены их будущий кандидат в президенты Руслан Кошулинский и нардеп Андрей Ильенко.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов Андрей Ильенко

Напомним, что за выдвижение Руслана Кошулинского в президенты подписались лидеры "Свободы" (Олег Тягнибок), "Правого сектора" (Андрей Тарасенко), Организации украинских националистов (Богдан Червак), Конгресса украинских националистов (Степан Брацюнь) и "С14" (Евгений Карась). "Национальный корпус" считает, что все эти люди не имеют реального авторитета среди "миллионов украинских националистов" и собирается выдвигать Андрея Билецкого.

В марте 2017 года лидеры основных националистических партий Украины подписали так называемый "национальный манифест", в котором обязались объединить усилия для достижения политических целей. Предполагалось, что все они могут пойти на выборы как одна сила.