Румыния на полгода возглавила Евросоюз
В это время пройдет брексит и выборы в Европарламент.
Румыния с 1 января сменила Австрию во главе Европейского Союза.
Об этом говорится на специальном сайте румынского правительства.
Этот статус предусматривает ответственность за функционирование Совета ЕС - одного из двух органов законодательной власти Евросоюза (наряду с Европарламентом). Председательство не является персональным, а исполняется в целом правительством страны. Этот пост занимается в течение 6 месяцев одной из стран Евросоюза, которые меняются в порядке ротации. При этом каждая последующая страна продолжает задачи предыдущей. В то же время у председательстующего государства есть возможность поднимать приоритетные для себя темы.
Румыния определила для себя приоритетными вопросами сближение и сплоченность стран Европы, безопасность в регионе и усиление роли ЕС в мире.
Это первое председательство Румынии после вступления в Евросоюз в 2007 году.
В период председательства Румынии произойдут два важных для ЕС события – брексит и выборы в Европейский парламент.
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