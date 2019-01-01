Румыния на полгода возглавила Евросоюз

В это время пройдет брексит и выборы в Европарламент.

Румыния на полгода возглавила Евросоюз
Австрийский канцлер передает председательство в ЕС премьер-министру Румынии Виорике Дэнчилэ
Фото: romania2019.eu

Румыния с 1 января сменила Австрию во главе Европейского Союза.

Об этом говорится на специальном сайте румынского правительства.

Этот статус предусматривает ответственность за функционирование Совета ЕС - одного из двух органов законодательной власти Евросоюза (наряду с Европарламентом). Председательство не является персональным, а исполняется в целом правительством страны. Этот пост занимается в течение 6 месяцев одной из стран Евросоюза, которые меняются в порядке ротации. При этом каждая последующая страна продолжает задачи предыдущей. В то же время у председательстующего государства есть возможность поднимать приоритетные для себя темы.

Румыния определила для себя приоритетными вопросами сближение и сплоченность стран Европы, безопасность в регионе и усиление роли ЕС в мире.

Это первое председательство Румынии после вступления в Евросоюз в 2007 году.

В период председательства Румынии произойдут два важных для ЕС события – брексит и выборы в Европейский парламент.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в ГизеПолиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе
Спикер исламистов в Афганистане погиб в результате удара с беспилотникаСпикер исламистов в Афганистане погиб в результате удара с беспилотника
Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Евросоюз и США призвали РоSSию отпустить крымскотатарского активиста БекироваЕвросоюз и США призвали РоSSию отпустить крымскотатарского активиста Бекирова
Евросоюз продлил экономические санкции против РоSSииЕвросоюз продлил экономические санкции против РоSSии
Румыния заблокировала критическое заявление ЕС по МолдовеРумыния заблокировала критическое заявление ЕС по Молдове
Украина возглавила ГУАМУкраина возглавила ГУАМ
Евросоюз разработал план по борьбе с роSSийской дезинформациейЕвросоюз разработал план по борьбе с роSSийской дезинформацией
Меркель восьмой раз подряд возглавила список самых влиятельных женщин ForbesМеркель восьмой раз подряд возглавила список самых влиятельных женщин Forbes
Волкер призвал Евросоюз отказаться от Северного потока-2Волкер призвал Евросоюз отказаться от Северного потока-2
Евросоюз осудил применение Россией силы в Азовском мореЕвросоюз осудил применение Россией силы в Азовском море
Евросоюз работает над "более широким" ответом на агрессию РоSSии в Керченском проливеЕвросоюз работает над "более широким" ответом на агрессию РоSSии в Керченском проливе
Последние новости
Подгружаем последние новости