Румыния на полгода возглавила Евросоюз

В это время пройдет брексит и выборы в Европарламент.

Румыния с 1 января сменила Австрию во главе Европейского Союза.

Об этом говорится на специальном сайте румынского правительства.

Этот статус предусматривает ответственность за функционирование Совета ЕС - одного из двух органов законодательной власти Евросоюза (наряду с Европарламентом). Председательство не является персональным, а исполняется в целом правительством страны. Этот пост занимается в течение 6 месяцев одной из стран Евросоюза , которые меняются в порядке ротации. При этом каждая последующая страна продолжает задачи предыдущей. В то же время у председательстующего государства есть возможность поднимать приоритетные для себя темы.

Румыния определила для себя приоритетными вопросами сближение и сплоченность стран Европы, безопасность в регионе и усиление роли ЕС в мире.

Это первое председательство Румынии после вступления в Евросоюз в 2007 году.