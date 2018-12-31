Воронченко назвал возвращение украинских моряков "делом чести"

"Боевые побратимы, мы с вами".

Воронченко назвал возвращение украинских моряков "делом чести"
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращение моряков с "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу" стало делом чести для Украины.

Об этом говорится в его новогоднем поздравлении.

"25 ноября РоSSия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Это событие всколыхнуло весь мир, сплотила нас и объединила в борьбе со страной-агрессором. Боевые побратимы, мы с вами", - заявил Воронченко.

"Возвращение домой наших героев - это сейчас главная задача, это наше дело чести", - подчеркнул адмирал.

Напомним, что 25 ноября роSSийские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас. После агрессии в Керченском проливе в 10 областях Украины, приграничных с РФ и непризнанным Приднестровьем, было введено военное положение.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что МККК может оказывать помощь военнопленным.

РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления. Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что их не отпустят раньше судебного приговора.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Житомире уволили "святого Николая", который обозвал чиновницу проституткой и облил глинтвейном
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в ГизеПолиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе
Пластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в СлавянскПластуны привезли Вифлеемский огонь бойцам Нацгвардии в Славянск
Аваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезнымАваков счел запрос РФ о помощи в расследовании дела против него курьезным
Блок рекламы


Похожие новости
В первые часы "рождественского перемирия" боевики на Донбассе обстреляли украинских военных у ЗализногоВ первые часы "рождественского перемирия" боевики на Донбассе обстреляли украинских военных у Зализного
Дещица анонсировал открытие еще трех украинских консульств в ПольшеДещица анонсировал открытие еще трех украинских консульств в Польше
Порошенко купил две квартиры семьям пленных украинских военныхПорошенко купил две квартиры семьям пленных украинских военных
Представители РоSSии в ТКГ вышли из комнаты, когда Марчук поднял вопрос об освобождении украинских моряков, - ГеращенкоПредставители РоSSии в ТКГ вышли из комнаты, когда Марчук поднял вопрос об освобождении украинских моряков, - Геращенко
Трое моряков с "Яны Капу" отказались давать показания ФСБ РоSSииТрое моряков с "Яны Капу" отказались давать показания ФСБ РоSSии
19 захваченных РоSSией украинских моряков назвали себя военнопленными19 захваченных РоSSией украинских моряков назвали себя военнопленными
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку захваченных украинских моряковНа Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку захваченных украинских моряков
Мэй назвала дату нового голосования по "Брексит"Мэй назвала дату нового голосования по "Брексит"
Турчинов назвал заявления Лаврова о наступлении Украины "бредом сивого мерина"Турчинов назвал заявления Лаврова о наступлении Украины "бредом сивого мерина"
Под санкции ЕС попадут лица, причастные к нападению на украинских моряков возле КерчиПод санкции ЕС попадут лица, причастные к нападению на украинских моряков возле Керчи
Последние новости
Подгружаем последние новости