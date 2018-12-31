Воронченко назвал возвращение украинских моряков "делом чести"

"Боевые побратимы, мы с вами".

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращение моряков с "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу" стало делом чести для Украины.

Об этом говорится в его новогоднем поздравлении.

"25 ноября РоSSия осуществила открытый акт агрессии и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Это событие всколыхнуло весь мир, сплотила нас и объединила в борьбе со страной-агрессором. Боевые побратимы, мы с вами", - заявил Воронченко.

"Возвращение домой наших героев - это сейчас главная задача, это наше дело чести", - подчеркнул адмирал.

Напомним, что 25 ноября роSSийские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас. После агрессии в Керченском проливе в 10 областях Украины, приграничных с РФ и непризнанным Приднестровьем, было введено военное положение.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что МККК может оказывать помощь военнопленным.

РоSSия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления. Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что их не отпустят раньше судебного приговора.