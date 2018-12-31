Бывший министр экологии подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

Бывший министр экологии Игорь Шевченко подал документы на регистрацию кандидатом в президенты.

Экс-министр пришел в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9 часов утра, сообщает 24 канал.

Шевченко идет на выборы как самовыдвиженец.

"Я решил идти в президенты из-за того, что имею достаточные знания, хорошее образование, в том числе и украинское и иностранное, и успешный опыт в бизнесе и в государственной сфере, также я обладаю очень большими связями за рубежом. [2,5 млн гривен на регистрацию -] это мои личные средства от недвижимости, которые отражены в декларации", - заявил бывший министр.

Напомним, что Шевченко был министром экологии и природных ресурсов во втором Кабинете министров Арсения Яценюка. Его уволили через несколько месяцев после назначения.

Это произошло после пожара на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Киевом в июне 2015 года. Премьер-министр Арсений Яценюк публично отчитал Шевченко за то, что тот не был на месте пожара, а уже 30 июня Кабмин внес в парламент представление об увольнении Шевченко, сопроводив его результатами служебной проверки.

Шевченко поставили в вину плохую работу в реформировании своего министерства и неэффективное использование средств, поступивших в рамках секторальной бюджетной поддержки Европейского Союза. Кроме того, Кабмин заявил, что Шевченко совершил действия, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Шевченко обвинил премьер-министра Арсения Яценюка в "политической расправе" и "отстаивании интересов украинских кланов".

Шевченко был назначен министром по квоте партии "Батькивщина", хотя Юлия Тимошенко это отрицает. Олег Ляшко утверждал, что пост министра для Шевченко был куплен за 5 миллионов долларов Александром Онищенко.

Осенью 2015 года Шевченко баллотировался на пост мэра Белгорода-Днестровского в Одесской области, но проиграл выборы без шансов.