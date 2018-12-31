В 2018 году погибли 94 журналиста

Самой опасной страной для журналистов в 2018 году был Афганистан.

В 2018 году 94 журналиста погибли в инцидентах, связанных с работой. Об этом свидетельствуют подсчеты Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ).

Самой опасной страной для журналистов в 2018 году был Афганистан, где были убиты 16 журналистов. Второй самой смертельной страной для журналистов была Мексика (11 убитых), третьей – Йемен (девять убитых).

Восемь журналистов погибли в Сирии, семь - в Индии, по пять - в Пакистане, Сомали и США .

Впервые за три года количество убитых журналистов выросло по сравнению с предыдущим годом. В 2017-м погибли 82 сотрудника СМИ .

Напомним, что в апреле 2018 года в Кабуле из-за теракта одновременно погибли девять журналистов.