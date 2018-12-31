В 2019 году будут предприниматься попытки изменить внешнеполитический курс Украины, - Гопко

Ввнеблоковость не спасла Украину от роSSийских танков, от зеленых человечков и не спасет в будущем.

В 2019 году будут предприниматься попытки изменить внешнеполитический курс Украины, - Гопко
Фото: Макс Требухов

Пользуясь выборам в Украине в 2019 году пророSSийские силы предпримут попытки изменить внешнеполитический курс Украины.

Об этом депутат Верховной Рады Украины, глава Комитета по иностранным делам Ганна Гопко сказала в интервью LB.ua.

«О перспективах членства и в ЕС и в НАТО - наша дипломатия и вообще государство будет проходить тест на способность отстоять государственную независимость, быть субъектом на международной арене - ведь в 2019 году многим захочется из-за возможности прихода пророSSийских сил осуществить реванш и начать качать внешнеполитический курс», - сказала Гопко.

По ее словам, хотя большинство украинцев сегодня поддерживает вступление в ЕС и НАТО, некоторый рост поддержки внеблоковости является следствием деятельности прокремлевских медиа в Украине.

«У нас общество страдает политической амнезией и забывает, что внеблоковость не спасла Украину от роSSийских танков, от зеленых человечков и не спасет в будущем. И то, что делали некоторые наши предыдущие президенты с премьерами - пытались идти в Европу параллельно с Россией, такая шизофрения ни к чему хорошему не приводит», - добавила депутат.

Гопко считает, что Украина должна укрепить свою субъектность на международной арене, в частности, становясь более прагматичными, «и понимать, что с жертвы мы стали контрибьютором европейской безопасности на восточном фланге НАТО, защищая их территории».


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