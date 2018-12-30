РоSSия угрожает "ответными мерами" на размещение в Европе американских ракет

В РоSSии заявили, что примут ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет "Интерфакс".

По словам Лаврова, он "сожалеет об отказе европейских стран поддержать сохранение Договора".

"Наши европейские коллеги, ... пока не очень готовы (к самостоятельности - ред.) и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам", - отметил он.

"Весь ЕС проголосовал против нашего предложения (о сохранении ДРСМД - ред.), то есть за то, чтобы ДРСМД перестал существовать и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим договором", - добавил Лавров.

"Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры РоSSийской Федерации", - заявил глава МИД РФ .

Ранее НАТО официально обвинила РоSSию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Впервые США официально предупредили РоSSию о том, что она нарушает договор еще в 2014 году. Вопрос о денонсации этого договора рассматривался еще администрацией президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасения, что он может привести к гонке вооружений.

22 октября 2018 было оглашено решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), так как роSSийская сторона его не соблюдает, а Китай и другие ядерные государства к нему вообще не присоединялись.

Главным поводом для решения о возможном выходе США из соглашения стало нарушение этого договора Россией , которая начала дислоцировать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. Во время встречи с министрами обороны стран-членов НАТО министр обороны США Джим Маттис заявил, что если Москва не изменит свое поведение, Вашингтон будет вынужден создать адекватный противовес новым роSSийским ракетам.

Напомним, Договор о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.