Прихожане храма УПЦ МП в Черновицкой области проголосовали за переход в ПЦУ

В Черновицкой области церковная община села Карапчив решила перейти из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Соответствующее решение было принято сегодня утром на собрании церковной общины, в котором приняли участие более 400 местных жителей, передает УНИАН.

На собрании присутствовали около 30 представителей бывшей УПЦ МП, которые заявляли о недопустимости перехода церкви Рождества Пресвятой Богородицы в ПЦУ.

"Секретарь Черновицкой епархии УПЦ МП Никита заявил на собрании, что "никакого Объединительного собора не было", а действия ПЦУ - "раскольнические". После этого сторонники бывшей УПЦ МП возле церкви начали бить поклоны и молиться", - говорится в сообщении.

На собрании выступил священник отец Георгий, который заявил, что настоящая украинская церковь - это новосозданная ПЦУ.

"В Библии написано: "Кто разрушает церковь - того разрушит Бог". У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь", - подчеркнул он.

После этого жители Карапчива более 350 голосами поддержали переход их прихода в ПЦУ.

Ранее три прихода в Винницкой области объявили о переходе в ПЦУ.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада внесла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название. Закон гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

УПЦ МП отказалась менять название и решила идти в Конституционный Суд. Глава РПЦ Кирилл (Гундяев) заявил, что смена названия УПЦ МП "чревата кровавыми конфликтами".