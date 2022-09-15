СБУ назвала переходи громад від УПЦ до ПЦУ "загрозою для національної безпеки" - ЗМІ

Служба безпеки України у Київській області попросила представників місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Про це пише видання LB.ua з посиланням на лист заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації.

На думку СБУ , це "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".

"У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ до України активізувався процес переходу громад з юрисдикції Української православної церкви до Православної церкви України шляхом організації зборів громадян/громад/прихожан та місцевих мешканців об’єднаних територіальних громад, під час яких більшістю вирішується питання про звернення від релігійної громади до Предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія (Думенка) з проханням прийняти під Омофор ПЦУ з подальшим поданням підготовлених протоколів та статутних документів до органів державної влади. Встановлено, що вищевказані процеси здебільшого супроводжуються звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії, представників об’єднаних територіальних громад та органів державної влади, що своєю чергою призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів”, – йдеться у листі СБУ .

У спецслужбі також згадали про заборону проведення масових заходів на період дії Закону України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України", а також про те, що «посадові і службові особи органів державної влади і територіальних громад, відповідно до роз’яснення Держслужби з етнополітики та свободи совісті від 28.08.2022, не мають права ініціювати, організовувати, головувати та голосувати на зборах релігійної громади, зокрема, з питань зміни конфесійної підлеглості».

В Службі безпеки України впевнені, що "проведення таких зборів може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі”.

"З огляду на викладене, з метою недопущення подальшого загострення релігійної обстановки, мінімізації можливих негативних наслідків, консолідації соціуму та попередження використання країною-агресором протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі в умовах воєнного стану, вважається за доцільне провести відповідну роз’яснювальну роботу серед працівників місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, лідерів та керівників громадсько-політичних сил, представників релігійних деномінацій з метою недопущення їх втягування у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків", – йдеться в листі СБУ .

За фактом розгляду листа та вжитих заходів Дарницька райдержадміністрація має відзвітувати Головному управлінню СБУ .

За даними видання, на початку вересня заступник начальника Головного управління СБУ в Київській області звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади «Парафія на честь Покрова Божої матері» Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.

Але на запит видання, у Службі безпеки відкинули можливість втручання у релігійні процеси в державі, наголосивши, що діють виключно з міркувань національної безпеки.

"Росія не полишає спроб розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні і, зокрема, використовує для цього і релігійний фактор. Тож у листі, котрий було надіслано київським Управлінням СБУ в районні адміністрації столиці, окреслено низку аспектів, які використовують представники ворожих спецслужб для інформаційно-підривної діяльності проти України", – відповіли в СБУ на запит видання.

Речник СБУ Артем Дехтяренко, зазначив, що Служба безпеки просто звернула увагу на протидію таким ворожим проявам.

"Окремо нагадаємо, що під час воєнного стану забороняються будь-які масові зібрання людей, оскільки це може становити загрозу їхньому життю через підвищений ризик ракетних ударів та диверсій, які може вчиняти РФ. З метою недопущення таких кризових ситуацій, а також розхитування настроїв українського суспільства, що може мати негативні наслідки під час війни, СБУ моніторить потенційні загрози та інформує уповноважені структури", – зауважив Дехтяренко.