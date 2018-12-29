Процедура предоставления томоса начнется 5 января, - Епифаний

6 января на Фанаре состоится торжественное богослужение Варфоломея и Епифания.

Процедура предоставления томоса начнется 5 января, - Епифаний
Фото: Сергей Нужненко

Официальное подписание томоса Вселенским патриархом пройдет 5 января 2019 года, а 6 января после божественной литургии Томос об автокефалии будет вручен митрополиту Православной церкви в Украине. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью телеканалу "Прямой".

"Процедура предоставления томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой Украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре. Затем будет официальное подписание томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января", - рассказал он.

По его словам, 6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей - Вселенского патриарха Варфоломея, "как первого среди равных патриарха", и предстоятеля Украинской независимой поместной православной церкви.

"После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен томос об автокефалии Украинской православной церкви", - добавил митрополит.

Напомним,15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия.


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