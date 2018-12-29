Почти половина американцев считают Трампа виновным в остановке работы правительства США

Со вторник государственные органы частично прекратили работу из-за споров о бюджете на строительство стены с Мексикой.

Почти половина американцев считают, что в частичном прекращении работы правительства США виновен лично президент страны Дональд Трамп. Такого мнения придерживаются 47% американцев, сообщает Reuters.

Еще 33% граждан США обвиняют демократов в Конгрессе, и всего 7% респондентов считает виновными в прекращении работы правительства конгрессменов-республиканцев.

Как показывают результаты исследования, 35% американцев поддерживают включение средств на строительство стены на границе с Мексикой в бюджет и 25% поддерживают прекращение работы правительства президентом США .

Ранее резидент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что федеральные органы в стране не будут работать до тех пор, пока не будет решен вопрос о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой. Позже стало известно, что так называемый "шатдаун" продлится, вероятно, до 2 января 2019 года, поскольку обе палаты Конгресса не приняли бюджет.

Накануне правительство США проработало 3 минуты, в течение которых "не предприняло никаких попыток" для решения вопроса. Позже государственные органы начали уведомлять общественность о перебоях в обслуживании.

Напомним, Трамп заявил, что налогоплательщики предоставили ему 5 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой, однако бюджет проекта оценивается в 23 млрд. В заявлении Белого дома пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что президент "ясно дал понять, что любой законопроект о финансировании правительства должен адекватно финансировать безопасность границ", при этом в заявлении не была упомянута собственно стена.