Трамп после Ирака совершил незапланированный визит в Германию
Президентский самолет приземлился на военной базе Рамштайн.
Президент США Дональд Трамп совершил незапланированный визит в Германию - его президентский самолет приземлился на военной авиабазе Рамштайн на обратном пути после неожиданного визита в Ирак.
Как сообщает немецкое издание Die Welt, в Германии самолет президента не только заправлялся. Президент США также посетил американских военнослужащих на ключевой для США военной базе в Европе. После короткого разговора с офицерами на борту президентского самолета Трамп и первая леди Мелания вошли в ангар, где их ждали многочисленные американские солдаты.
Трамп поздоровался с военными и позировал вместе с женой для фотографий и селфи. Некоторые солдаты просили у Трампа автограф на фуражках с девизом кампании Трампа "Сделаем Америку великой".
Напомним, накануне Дональд Трамп прибыл в Ирак с необъявленным визитом, во время которого он подтвердил свое решение вывести американские войска из Сирии. Это был его первый визит в проблемный регион на посту президента США.
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