РоSSийскому оппозиционеру дали 3,5 года по обвинению в связях с "Правым сектором"

Он признан виновным в участии в "экстремистской организации".

РоSSийскому оппозиционеру дали 3,5 года по обвинению в связях с "Правым сектором"
Фото: freedenis.org

Нагатинский райсуд Москвый в понедельник приговорил роSSийского оппозиционера Дениса Бахолдина к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в связях с "Правым сектором".

Об этом сообщило издание "Грани".

37-летний Бахолдин объявлен виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Прокуроры требовали для посудимого 5 лет общего режима. В свою очередь адвокаты Светлана Сидоркина и Илья Новиков настаивали на оправдательном приговоре.

Бахолдин выступать с последним словом отказался.

Согласно фабуле дела, активист не позже 23 октября 2014 года поехал в Украину, чтобы принять участие в боевых действиях "в целях причинения вреда интересам РоSSийской Федерации", и вступил в "Правый сектор". Одной из заявленных целей этой партии в обвинительном заключении прямо названо "противодействие вооруженной агрессии в РоSSии в Крыму". В ПС Бахолдин, утверждается в деле, состоял по 9 марта 2017 года включительно, то есть вплоть до дня его задержания в РоSSии.

В боевых действиях Бахолдин, по версии обвинения, участвовал с 4 по 12 июля 2015 года как командир разведподразделения 5-го батальона Добровольческого украинского корпуса ПС. Как раз 12 июля этот батальон покинул зону боевых действий.

Обвинение основывалось на показаниях засекреченного свидетеля, выступавшего под фамилией Иванов. Под этим псевдонимом скрывается гражданин Украины Денис Сероус, осужденный в РоSSии к 15 годам строгого режима по делу о наркотиках). Сероус заявлял, будто видел Бахолдина под Лисичанском в Луганской области Украины.

В первой половине 2010-х годов Бахолдин участвовал в ряде антипутинских акций в Москве. В конце 2014-го он эмигрировал в Украину. Задержали его в РоSSии после того, как он нелегально пересек границу, чтобы навестить родителей.


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