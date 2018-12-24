В ОБСЕ опасаются эскалации конфликта между Украиной и РоSSией

"Политическая воля для примирения попросту отсутствует".

В ОБСЕ опасаются эскалации конфликта между Украиной и Россией
Томас Гремингер
Фото: Front News International

Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - передает "Немецкая волна" слова Гремингера из интервью, опубликованного в понедельник, 24 декабря, в немецком издании Neue Osnabr?cker Zeitung.

По словам Гремингера, "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар". Он указал на такие места возможной эскалации конфликта, как оккупированный Россией Крым и линию разграничения на Донбассе, а также упомянул незаконные выборы на территории, которая контролируется подконтрольными РоSSии боевиками "ЛНР" и "ДНР", в качестве одного из поводов для обострения ситуации.

"Следует исходить из того, что мятежным "республикам", если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из РоSSии", - подчеркнул генсек ОБСЕ, призвав Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие. Таким жестом доброй воли могло бы стать "освобождение 24-х задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов".

Но Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует".

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что РоSSия ищет повод для новой агрессии против Украины.

Президент Петр Порошенко перед этим заявил, что РоSSия значительно усилила свою военную группировку вдоль границы с Украиной. По его данным, сейчас там находится 28 батальонных тактических групп. Группировка насчитывает около 80 тысяч военных, 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.


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