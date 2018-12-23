Минобразования предлагает ввести ВНО для учителей начальной школы

Министерство образования разработало проект программы внешнего независимого оценивания для учителей начальной школы. Соответствующий документ обнародован для общественного обсуждения, сообщает портал "Освіта.ua".

“Программа предназначена для оценки компетенции учителей начальной школы в течение 2019-2020 годов в рамках проведения сертификации педагогов”, - говорится в сообщении.

Планируется, что независимая оценка станет одним из трех инструментов сертификации учителей начальных классов и будет применяться для проверки знаний и умений учителя.

Программа ВНО структурированная по разделам в соответствии с тремя группами профессиональной компетенции учителя начальной школы: психолого-педагогической, предметной и методической.

Общественное обсуждение проекта о ВНО продлится до 30 декабря.

Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что не может сейчас обещать повышения зарплаты для педагогов в 2019 году, так как Украине придется выплачивать долги по заимствованиям. Ранее, в январе 2018, учителям повысили зарплаты до 6,5-8,5 тысяч.