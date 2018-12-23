Минобразования предлагает ввести ВНО для учителей начальной школы

В министерстве хотят оценить компетентность педагогов.

Минобразования предлагает ввести ВНО для учителей начальной школы
Фото: Depositphotos/photo-deti

Министерство образования разработало проект программы внешнего независимого оценивания для учителей начальной школы. Соответствующий документ обнародован для общественного обсуждения, сообщает портал "Освіта.ua".

“Программа предназначена для оценки компетенции учителей начальной школы в течение 2019-2020 годов в рамках проведения сертификации педагогов”, - говорится в сообщении.

Планируется, что независимая оценка станет одним из трех инструментов сертификации учителей начальных классов и будет применяться для проверки знаний и умений учителя.

Программа ВНО структурированная по разделам в соответствии с тремя группами профессиональной компетенции учителя начальной школы: психолого-педагогической, предметной и методической.

Общественное обсуждение проекта о ВНО продлится до 30 декабря.

Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что не может сейчас обещать повышения зарплаты для педагогов в 2019 году, так как Украине придется выплачивать долги по заимствованиям. Ранее, в январе 2018, учителям повысили зарплаты до 6,5-8,5 тысяч.


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