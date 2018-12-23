РоSSия перекинула в оккупированный Крым группу истребителей

Самолеты прибыли на севастопольский аэродром "Бельбек".

РоSSия перекинула в оккупированный Крым группу истребителей
Су-30
Фото: wikipedia.org

РоSSия направила в аннексированный Крым более десятка истребителей Су-27 и Су-30 для усиления воздушных сил на полуострове. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

"В субботу в Крым прибыло более десятка истребителей Су-27 и Су-30, которые РоSSия использует для усиления воздушных сил на фоне напряженности в отношениях с Украиной", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, очевидец видел, как истребители приземлились на аэродроме "Бельбек".

Тем временем роSSийский Интерфакс пишет, что аэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции.

"Два истребителя Су-30М2 совершили в субботу техническую посадку на севастопольском аэродроме "Бельбек", где завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы", - пишет агентство.

Отмечается, что на одном из истребителей в Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа РФ Виктор Севостьянов.

Ранее, 30 ноября МинВОТ сообщило, что РоSSия перебросила в Крым 16 самолетов СУ-27 различной модификации и 8 самолетов МиГ-29.

"Бельбек" является аэродромом совместного базирования, на котором с 1990-х была расположена 204 бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также выполнялись гражданские рейсы по перевозке пассажиров.

После аннексии Крыма РоSSийской Федерацией в 2014 году аэродром "Бельбек" обслуживал исключительно военно-воздушные силы РФ и гражданские рейсы не осуществлялись. На его базе были расположены два авиационных полка ВВС РФ.

После реконструкции, как заявляют оккупационные власти Крыма, взлетно-посадочная полоса стала полосой двойного назначения - для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинскую церковь впервые упомянули на литургии в КонстантинополеУкраинскую церковь впервые упомянули на литургии в Константинополе
Умер бывший ректор Налоговой академии Петр МельникУмер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник
Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - ЕпифанийНе может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - Епифаний
Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"Фюрер РФ похвастался "преимуществом" роSSийского оружия и посоветовал США "не пищать"
Лукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость БеларусиЛукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении Россией прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении Россией прав человека в Крыму
РоSSия отказалась от встречи в рамках Будапештского меморандума, - ВолкерРоSSия отказалась от встречи в рамках Будапештского меморандума, - Волкер
РоSSия передала боевикам на Донбассе партию ударных беспилотниковРоSSия передала боевикам на Донбассе партию ударных беспилотников
Евросоюз и США призвали РоSSию отпустить крымскотатарского активиста БекироваЕвросоюз и США призвали РоSSию отпустить крымскотатарского активиста Бекирова
Порошенко: РоSSия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиковПорошенко: РоSSия держит на границе 1120 танков и 2600 броневиков
Число роSSиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 летЧисло роSSиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет
НАТО осудило милитаризацию Крыма РоссиейНАТО осудило милитаризацию Крыма Россией
"Крымскую" резолюцию Генассамблеи ООН не поддержали 19 стран (список)"Крымскую" резолюцию Генассамблеи ООН не поддержали 19 стран (список)
РоSSия перебросит в Крым более десяти истребителейРоSSия перебросит в Крым более десяти истребителей
Порошенко: РоSSия предлагала обменять Сенцова и Сущенко после приговоровПорошенко: РоSSия предлагала обменять Сенцова и Сущенко после приговоров
Последние новости
Подгружаем последние новости