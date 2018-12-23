РоSSия перекинула в оккупированный Крым группу истребителей

РоSSия направила в аннексированный Крым более десятка истребителей Су-27 и Су-30 для усиления воздушных сил на полуострове. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

"В субботу в Крым прибыло более десятка истребителей Су-27 и Су-30, которые РоSSия использует для усиления воздушных сил на фоне напряженности в отношениях с Украиной", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, очевидец видел, как истребители приземлились на аэродроме "Бельбек".

Тем временем роSSийский Интерфакс пишет, что аэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции.

"Два истребителя Су-30М2 совершили в субботу техническую посадку на севастопольском аэродроме "Бельбек", где завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы", - пишет агентство.

Отмечается, что на одном из истребителей в Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа РФ Виктор Севостьянов.

Ранее, 30 ноября МинВОТ сообщило, что РоSSия перебросила в Крым 16 самолетов СУ-27 различной модификации и 8 самолетов МиГ-29.

"Бельбек" является аэродромом совместного базирования, на котором с 1990-х была расположена 204 бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также выполнялись гражданские рейсы по перевозке пассажиров.

После аннексии Крыма РоSSийской Федерацией в 2014 году аэродром "Бельбек" обслуживал исключительно военно-воздушные силы РФ и гражданские рейсы не осуществлялись. На его базе были расположены два авиационных полка ВВС РФ .

После реконструкции, как заявляют оккупационные власти Крыма, взлетно-посадочная полоса стала полосой двойного назначения - для военных и гражданских самолетов, может принимать все типы воздушных судов, включая тяжелые транспортные самолеты.