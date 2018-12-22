ВСУ получили крупную партию вооружений

Порошенко передал в войска "почти 10% того, что оборонпром смог сделать за год".

В Житомирской области состоялась церемония передачи десятков единиц вооружения и военной техники Вооруженным силам Украины.

Фото: president.gov.ua

Пресс-служба президента Украины сообщила, что в эту партию танки Т-64БВ, Т-72, Т-80БВ, машини разминирования, БМП-1, ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", БРДМ-2Л1, бронеавтомобили "Варта", зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ, самолет Ил-76МТ, штурмовик Су-25М1К, истребитель МиГ-29МУ1, вертолет Ми-8МТ, вертолеты Ми-8МТП, беспилотники "Лелека-100", беспилотники А1СМ "Фурия", беспилотники Sparrow, автомобили КрАЗ-5233, Богдан-МАЗ-6317, автобусы Otokar, бронированные ремонтно-эвакуационные средства, средства ремонта и обслуживания, автоматизированные системы управления войсками "Ореанда".

"Сегодня передается в ряды Вооруженных Сил Украины почти 10% того, что оборонпром смог сделать за год. И это очень важно, потому что в армии сегодня ждут новые и модернизированные системы залпового огня. Бычий наращивания возможностей бронетехники, артиллерии", - заявил президент Петр Порошенко, который передал военным сертификаты на технику.

Напомним, что еще одну крупную партию вооружений ВСУ получили в ноябре 2018 года.


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