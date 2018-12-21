В Латвии начали публиковать картотеку КГБ
Вторая часть архивных ведомостей последует в 2019 году.
Национальный архив Латвии 20 декабря открыл доступ к архивам КГБ, содержащим списки агентов советских спецслужб.
Архив в виде файлов в формате PDF выложен по адресу kgb.arhivi.lv, пишет "Делфи".
Картотека агентуры КГБ в Латвийской СССР (всего 10612 карточек) опубликована в алфавитном порядке. В нее входят имена и активных в конце 1980-х годов агентов, и исключенных.
Также Первый отдел КГБ (разведка) вносил в этот архив общие данные о лицах, которые планировали выехать из СССР за рубеж, а также имена потенциальных кандидатов для вербовки в случае войны или непредвиденной ситуации.
Обнародована картотека "внештатных оперативных работников КГБ", которые на общественных началах оказывали чекистам "помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны". В этом архиве находится 75 карточек. Внештатным оперативникам не давали позывных, а создавали аббревиатуру из первых букв имени, фамилии и отчества.
В этих "мешках ЧК" оказались политики, чьи фамилии ранее публично не упоминались. Например, депутат Сейма Игорь Пименов (завербован в 1978 году, псевдоним "Кривичев"), бывший депутат Ромуалд Ражукс (включен в категорию "кандидат на вербовку"), бывший депутат Арвид Платперс (завербован в 1981 году, псевдоним "Верди"), бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс (завербован в 1985 году, псевдоним "Эдгарс"), экс-премьер Иварс Годманис (псевдоним "Пугулис").
Часть из них доказали в суде, что не сотрудничали с КГБ.
Это неполная картотека КГБ, вторая часть последует в следующем году.
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