Фюрер РФ пригрозил помешать "растаскиванию русского и украинского народов"

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что не позволит "растащить" русский и украинский народы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Мы не стремимся и не будем поддерживать политики, связанные с расколом, растаскиванием русского и украинского народов. Что сегодня делают сегодняшние власти [Украины], какую задачу они сегодня выполняют? Что они продают на фоне русофобии? Они же фактически об этом говорят как об исторической задаче: растаскивают русский и украинский народы. Вот чего они добиваются", - заявил Путин.

По его мнению, за это Запад "все прощает" Украине.

"Вот, очередной транш МВФ за это получат", - сказал Путин. Он считает, что Украина пустит эти деньги на зарплаты в социальной сфере и пенсии, хотя на самом деле деньги предназначены для пополнения золотовалютных резервов Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в последнее время использует в своей политике лозунги "Геть від Москви - Дайош Європу" и "Прощай, немытая РоSSия".