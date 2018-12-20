КГГА решила номинировать Крещатик на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

За три года на главную улицу Киева создадут необходимую документацию и досье.

Киевская горадминистрация планирует включить Крещатик в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В следующие три года мэрия будет разрабатывать научно-проектную документацию для подготовки досье улицы, сообщает пресс-служба КГГА.

"Департамент охраны культурного наследия КГГА планирует разработать научно-проектную документацию "Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сказано в сообщении.

Соответствующая разработка включена и в программу охраны и сохранения культурного наследия Киева на 2019-2021 годы. На разработку документации запланировано выделить 1,8 млн грн на 3 года.

Кроме того, предусмотрена разработка научно-проектной документации "Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр". Финансирование этих работ определено на уровне 3 млн грн на 3 года.

Программа включает также ряд других мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия столицы. В целом бюджет программы на 2019-2021 годы составляет 247,7 млн грн, из которых средства городского бюджета - 102 млн грн.