КГГА решила номинировать Крещатик на объект всемирного наследия ЮНЕСКО

За три года на главную улицу Киева создадут необходимую документацию и досье.

КГГА решила номинировать Крещатик на объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Центральная улица Киева - Крещатик
Фото: kiev-tours.com.ua

Киевская горадминистрация планирует включить Крещатик в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В следующие три года мэрия будет разрабатывать научно-проектную документацию для подготовки досье улицы, сообщает пресс-служба КГГА.

"Департамент охраны культурного наследия КГГА планирует разработать научно-проектную документацию "Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сказано в сообщении.

Соответствующая разработка включена и в программу охраны и сохранения культурного наследия Киева на 2019-2021 годы. На разработку документации запланировано выделить 1,8 млн грн на 3 года.

Кроме того, предусмотрена разработка научно-проектной документации "Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр". Финансирование этих работ определено на уровне 3 млн грн на 3 года.

Программа включает также ряд других мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия столицы. В целом бюджет программы на 2019-2021 годы составляет 247,7 млн грн, из которых средства городского бюджета - 102 млн грн.

Средства будут направлены, в том числе, на реставрацию, содержание и сохранение памятников, разработку учетных карточек и проектов границ и режимов использования охранных зон, создание Центра консервации предметов археологии, запуск интернет-портала "Культурное наследие города Киева" и создание интерактивной карты о объектов культурного наследия города Киева, установления информационных стендов возле объектов культурного наследия шрифтом Брайля на украинском и английском языках, организацию и проведение "Дней европейского наследия" в городе Киеве и другие.


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