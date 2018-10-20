Синод УПЦ КП изменил титул Филарета

УПЦ КП разрешила называть Филарета митрополитом.

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП, утвердив полную и сокращенные формы титула. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Священный Синод изменил правила титулования предстоятеля Киевского патриархата. Отныне существуют его полный официальный титул и сокращенные его варианты, которые используются в повседневной жизни и богослужении и в отношениях с другими поместными церквами", - написал архиепископ Евстратий на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По его словам, полный официальный титул предстоятеля УПЦ КП звучит так: "Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева – матери городов Русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".

Сокращенный титул имеет следующую форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины", сообщил Евстратий.

"В отношениях с другими поместными православными церквами допустимой формой является "Блаженнейший архиепископ (имя), митрополит Киевский и всей Руси-Украины", - пояснил архиепископ.

Согласно решению Синода УПЦ КП, опубликованному на сайте Церкви, изменения в титуловании вводятся "в связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, учитывая историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Однако собор оказался под угрозой из-за недоразумений, возникших между предстоятелями УПЦ КП Филаретом и УАПЦ Макарием.