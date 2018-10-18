Климкин: цель РоSSии - фрагментация и ослабление Украины

"За этот год РоSSия фундаментально проиграла по всем направлениям и она готовит комплексной ответ".

Климкин: цель РоSSии - фрагментация и ослабление Украины
Павел Климкин
Фото: Макс Левин

За последний год РоSSия фундаментально проиграла по всем направлениям. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Х Национальном экспертном форуме в Одессе.

"Начиная с энергетики - Стокгольмский арбитраж, потом апелляция. С точки зрения духовной, это конечно, автокефалия. В Москве такого не ожидали и до сих пор не могут прийти в себя. Третье - это наши иски против РоSSии в международных судах, которые успешно продвигаются. А сейчас мы выиграли апелляцию по Лондонскому суду - известная “трешка Януковича”. Я не буду вспоминать такие важные эмоциональные вещи, как победа в ПАСЕ. И если мы нарисуем всю эту картину, на самом деле получается, что РоSSия системно проиграла ", - высказался Климкин.

Это, по мнению министра, означает, что РоSSия будет готовить комплексный ответ.

"Будет ли в РоSSии попытка системного ответа? Безусловно. Каким он будет? Можно сколько угодно спекулировать на тему, кого бы РоSSия хотела привести к власти в результате выборов. Я категорически не согласен, что РоSSия верит в создание более пророSSийской реальности в Украине. Я на 100% считаю, что целью РоSSии является фрагментация и ослабление Украины. Только этот вариант дает РоSSии в перспективе шанс и, если хотите, определенную гарантию управлять процессом, создавать проблемы и решать их так, как хочет РоSSия. Других вариантов нет", - сказал Климкин.

"РоSSия находится под давлением, причем не только под давлением политическим, но и под давлением имиджевым. Если вы посмотрите на отравление в Солсбери, высылку роSSийских дипломатов, Нидерланды ... вся картина подводит к одному разговору, который я имел с министром одной из азиатских стран. Он говорит: "Сначала мы РоSSию немного боялись, все же военный потенциал, но сейчас начинаются улыбки". А с этим начинается совсем другое отношение", - добавил глава украинского МИДа.


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