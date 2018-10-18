Лидеры ЕС отменили внеочередной саммит по Brexit

Лидеры стран Европейского союза решили пока отменить внеочередной саммит по вопросу выхода Великобритании из блока, который планировался на 17-18 ноября.

Такое решение было принято в первый день саммита ЕС, который открылся вчера в Брюсселе, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Премьер Британии Тереза Мэй в среду вечером выступила с 15-минутным заявлением перед 27 лидерами стран ЕС, после чего они без нее обсудили подготовку к возможному сценарию Brexit без соглашения.

Мэй заявила в Брюсселе, что соглашение о выходе все еще может быть заключено в течение ближайших недель.

Европейские дипломаты отмечают, что заявление Мэй было далеко от «решающего прогресса», которого хотели 27 лидеров ЕС, но они согласились отложить — по крайней мере на данный момент — запланированный саммит 17-18 ноября.

Вместо этого Мэй получает еще несколько недель, чтобы разрешить внутренние политические проблемы, которые, по мнению большинства лидеров ЕС, являются реальным препятствием для соглашения.

«Тон был более расслабленным, чем в Зальцбурге, без сомнения. Но я не получил ничего принципиально нового с точки зрения содержания…Тон был от того, кто хочет достичь соглашения», — сказал президент Европейского парламента Антонио Таяни.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, который также проинформировал лидеров о ходе переговоров, считает, что соглашение должно быть заключено к декабрю, чтобы дать парламентам по обеих сторон время ратифицировать документ.


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