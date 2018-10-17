ВВС США не обнародуют личные данные погибшего пилота, пока не известят его семью

Военный принадлежал в Калифорнийской авиационной Национальной гвардии.

ВВС США не обнародуют личные данные погибшего пилота, пока не известят его семью
Фото: facebook/Бригада Тактичної Авіації

Военно-воздушные силы США сообщили, что военный, погибший в катастрофе самолета Су-27 на учениях "Чистое небо-2018", принадлежал к 144-му крылу Калифорнийской авиационной Национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Военнослужащий США, пострадавший в катастрофе, был членом 144-го крыла Калифорнийской авиационной Национальной гвардии, которая базируется в Фресно, штат Калифорния. Пилот вместе с украинским коллегой участвовал в одиночном ознакомительном полете. Ни один другой самолет не был задействован в инциденте", - заявили в пресс-службе.

Личные данные военнослужащего не будут обнародованы в течение 24 часов, пока семья не получит сообщение о его гибели.

"Это печальный день для Соединенных Штатов и Украины. Наши глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам-летчикам как американского, так и украинского летчика, погибших в результате инцидента", - заявил командующий калифорнийской Нацгвардии и руководитель учений "Чистое небо" генерал-майор Клей Гаррисон.

Правительство Соединенных Штатов также проводит расследование по установлению причины аварии.

Напомним, во вторник военный самолет Су-27 упал в Винницкой области. Оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.


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