Канада стала первой страной G7, где можно свободно продавать и покупать марихуану

Вступил в силу закон о легализации каннабиса.

Канада стала первой страной G7, где можно свободно продавать и покупать марихуану
Фото: russianweek.ca

В Канаде 17 октября вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной, входящей в "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Канадский Сенат поддержал законопроект правительства Джастина Трюдо по легализации рекреационной марихуаны еще в июне. За проголосовали 52 сенатора, против - 30, один - воздержался.

Теперь канадцы, которым исполнилось 18 лет (в некоторых провинциях возрастной предел - 19 лет), могут приобретать в авторизованных магазинах грамм гашиша по цене примерно 10 канадских долларов. Некоторые провинции смогут установить собственные возрастные ограничения.

В собственности каждого совершеннолетнего гражданина может находиться до 30 граммов марихуаны.

Напомним, что легализация рекреационной марихуаны была одним из обещаний Трюдо во время предвыборной кампании. Продажа медицинской марихуаны разрешена в Канаде с 2001 года. Ее выращивают 40 лицензированных производителей.


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