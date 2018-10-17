Климкин поддержал идею перезахоронить прах Бандеры в Украине
"Я лично считаю, что в Украине должен быть Пантеон героев".
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что он поддерживает создание в Украине Пантеона героев, где будет перезахоронен прах знаковых для Украины личностей, которые ныне покоятся за рубежом.
Об этом он сказал журналистам, комментируя очередной акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене.
"Я лично считаю, что в Украине должен быть Пантеон героев. Помните, мы занимались ситуацией, возникшей в отношении Чехии [где эксгумировали останки писателя Александра Олеся]? Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить Пантеон", - заявил он.
Климкин также намекнул, что последний инцидент на могиле Бандеры был подстроен в связи с процессом получения украинской церковью автокефалии.
"Это не было чем-то случайным, это было подстроено по времени к получению Украиной автокефалии. Безусловно, это сознательная попытка провокации перед событиями столетней давности. Это, безусловно, дополнительно нас показать как праворадикальную реальность. То, что был выбран известный провокатор и что выбрано это время, это говорит нам, что это не случайность", - сказал министр.
Напомним, в начале 2017 года в Чехии вырыли из могилы останки украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы), так как срок аренды места на кладбище завершился и на его месте решили похоронить другого человека. МИД заявляет, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения об окончательном месте захоронения.
Через месяц прах писателя и его жены Веры Кандыбы перезахоронили в Киеве на территории государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника. Министр культуры Евгений Нищук тогда говорил, что на Лукьяновке нужно созать Пантеон национальных героев.
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