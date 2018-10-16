Садовый выступил за ликвидацию областных государственных администраций

Вместо ОГА должны быть небольшие офисы в подчинении правительства.

Садовый выступил за ликвидацию областных государственных администраций
Фото: Макс Требухов

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о необходимости ликвидации областных государственных администраций. Вместо них должны работать небольшие офисы, которые будут помогать городам координироваться с правительством.

Об этом Садовый заявил на во время встречи со студентами Сумского государственного университета, сообщает пресс-служба "Самопомощи".

"Бюджет страны – примерно 1 триллион гривен. Он не такой, как хотелось бы, денег лишних нет. Но если мы начнем внедрять цифровую экономику, тогда есть шанс его увеличить. Так мы сможем существенно сократить количество людей, работающих в государственном управлении. Считаю, что в Украине нужно ликвидировать областные государственные администрации как власть. Пользы от них нет. Основную ставку нужно делать на города. А вместо ОГА должны быть небольшие офисы, которые должны быть в подчинении правительства и помогать городам иметь лучшую координацию с Кабинетом Министров", - сказал Андрей Садовый.

По его убеждению, это серьезно уменьшит бюджетную нагрузку, высвободит средства, которые можно будет инвестировать в технологии, которые дадут наибольший "выхлоп" для страны.

Стоит отметить, что в государственном бюджете на текущий год для областных государственных администраций правительство предусмотрело почти 10 миллиардов гривен. Это на 43,5% больше, чем было в 2017 году.

Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил о своем участии в президентских выборах.


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