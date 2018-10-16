?Мишель Терещенко продал бизнес по выращиванию конопли

"Это уже не мой бизнес. Три недели назад я продал свой бизнес бельгийской компании".

Подавший в отставку мэр Глухова Мишель Терещенко сообщил о продаже своего бизнеса по выращиванию льна и конопли.

Об этом он рассказал в интервью изданию "АгроИнсайдер".

"Это уже не мой бизнес. Три недели назад я продал свой бизнес бельгийской компании. То есть он уже не мой", - сказал Терещенко.

Он не сообщил название покупателя. По данным издания, речь идет о бельгийской компании, с которой Терещенко начинал бизнес в Украине.

Терещенко считает, что это очень выращивание льна и конополи - это очень перспективное направление, но его невозможно связать с политической карьерой. "Сейчас лен и конопля все больше используется в пищепроме, медицине, косметологии. Это фантастические новые рынки. И нам повезло, что Глухов может быть кластером для выращивания этих двух культур", – добавил он.

Терещенко сообщил, что его инвестиции в украинский аграрный сектор около 1,5 млн евро.

"Я брал в аренду землю вокруг Глухова, и мы выращивали лен, а затем, после изменения закона, еще и ненаркотическую коноплю. Мы обрабатываем 400 га под льном и столько же - под коноплей", - рассказал мэр.

"Когда я начинал работать как глуховский городской председатель, то видел, что единственный шанс для города получить инвестиции - стать кластером выращивания льна и конопли, потому что в Глухове давно работает институт этих культур. Он существовал с 1932, то есть более 80 лет. Там впервые в мире получили ненаркотические конопли как результат селекции. И я считаю, что это фишка города", - сказал Терещенко.

Он добавил, что его целью в Глухове было не делать бизнес, а спасти Институт лубяных культур. "И это удалось", - уверен Терещенко.

Напомним, что Терещенко был избран мэром Глухова в октябре 2015 году, когда его поддержали 64,58% избирателей города.

Терещенко более 10 живет в Украине и занимался фермерством в Глуховском районе. Украинское гражданство он получил в марте 2015 года.

Терещенко - потомок династии украинских сахарозаводчиков, родился во Франции.