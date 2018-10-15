Умер экс-министр обороны Валерий Шмаров

С 2005 по 2017 год он руководим Аэрокосмическим институтом НАУ.

Умер экс-министр обороны Валерий Шмаров
Валерий Шмаров

На 74 году жизни скончался доктор технических наук, профессор, бывший министр обороны Украины и экс-директор Аэрокосмического института Национального авиационного университета Валерий Шмаров.

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор сайта "Спейс-Информ" Ник Митра.

Согласно сообщению, сердце Шмарова перестало биться накануне - 14 октября. Что стало причиной смерти, когда состоится прощание и где будут похоронен общественный деятель пока не сообщается.

Валерий Шмаров родился 4 августа 1945 года в с. Желоба (Винница). В 1966 году он окончил Киевский техникум радиоэлектроники, затем в 1972 получил второе высшее образование в Киевском государственном университете им. Шевченко.

С 1966 по 1988 годы он прошел путь от регулировщика радиоаппаратуры до начальника цеха специального производства на Киевском радиозаводе. Участвовал в создании и производстве систем управления нескольких поколений стратегических ракет наземного и морского базирования: Р-36, Р-36М, Р-36М УТТХ, Р-36М2, 3М65, 3М37; РН "Энергия" и ряда космических аппаратов.

С 1988 по 1992 годы руководил Жулянским машиностроительным заводом Министерства авиационной промышленности СССР.

Также Шмаров был первым заместителем Генерального директора Национального космического агентства Украины. Участвовал в разработке первой национальной космической программы Украины.

С 1993 по 1995 годы - вице-премьер-министр Украины по вопросам военно-промышленного комплекса. В 1994 был назначен министром обороны Украины.

С 1997 года стал президентом Ассоциации предприятий авиапромышленности Украины "Укравиапром". Также был народным депутатом.

С 2005 по 2017 год руководим Аэрокосмическим институтом Национального авиационного университета.


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