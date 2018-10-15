Трамп: я дал Украине оружие, а Обама - подушки и одеяла

Президент США утверждает, что ведет себя достаточно жестко с Путиным.

Президент США Дональд Трамп считает, что он помогает Украине больше, чем предыдущий глава государства Барак Обама и ведет достаточно жесткую политику с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью CBS News.

Ведущая отметила, что Трамп не критикует Путина публично. В ответ Трамп сказал, что у него была "очень сложная и очень хорошая" встреча с Путиным в Хельсинки, и он на ней "проявил жесткость".

Трамп также заявил, что во время его правления США предоставили Украине оружие, в том числе - противотанковое, а администрация 44-го американского президента Барака Обамы отправляла в Украину лишь гуманитарную помощь.

"Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что "именно Обама отдал часть Украины", которая сейчас находится под контролем РФ .

Напомним, ранее Трамп говорил, что считает аннексию Крыма Россией результатом неправильной политики Обамы.

16 июля в Хельсинки Трамп и Путин поговорили тет-а-тет, а затем провели совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу "хорошим началом".

По окончании переговоров Путин предложил США давить на Киев для выполнения Минских договоренностей и назвал войну с Украиной "внутренним кризисом". Он также заявил, что позиции США и РоSSии по Крыму не совпадают, но "для РоSSийской Федерации этот вопрос закрыт".

За стиль общения с Путиным Трамп подвергся резкой критике. Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что на встрече с Путиным президент США выглядел неуверенным и казалось что он вот-вот "попросит у президента РФ автограф".