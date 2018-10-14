Украина в ближайшее время выдаст агреман новому послу Венгрии

"С назначением посла нет никаких вопросов".

Украина в ближайшее выдаст агреман новому послу Венгрии Иштвану Ийдярто, который сменит Эрно Кешкеня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, на пресс-конференции в Ужгороде, которая транслировалась в фейсбуке Ужгородского пресс-клуба.

"Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который имеет связь с Закарпатьем. Мне даже Петер Сийярто сказал, что он активно изучает украинский язык. Я сказал, что очень хорошо, мы проверим его знание украинского языка. То есть с назначением посла нет никаких вопросов", - заявил Климкин.

Несколько дней назад в МИД Венгрии пожаловались, что Украина затягивает согласование кандидатуры нового посла.

Ийдярто в 2011-2014 годах был послом в РоSSии.

Напомним, что Украина и Венгрия находятся в напряженных отношениях из-за нового закона об образовании, где вводится обязательное обучение на украинском языке в средней школе, а также из-за тайной выдачи паспортов украинцам в венгерском консульстве на Закарпатье.