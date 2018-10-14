Украина в ближайшее время выдаст агреман новому послу Венгрии

"С назначением посла нет никаких вопросов".

Украина в ближайшее время выдаст агреман новому послу Венгрии
Фото: kormany.hu

Украина в ближайшее выдаст агреман новому послу Венгрии Иштвану Ийдярто, который сменит Эрно Кешкеня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, на пресс-конференции в Ужгороде, которая транслировалась в фейсбуке Ужгородского пресс-клуба.

"Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который имеет связь с Закарпатьем. Мне даже Петер Сийярто сказал, что он активно изучает украинский язык. Я сказал, что очень хорошо, мы проверим его знание украинского языка. То есть с назначением посла нет никаких вопросов", - заявил Климкин.

Несколько дней назад в МИД Венгрии пожаловались, что Украина затягивает согласование кандидатуры нового посла.

Ийдярто в 2011-2014 годах был послом в РоSSии.

Напомним, что Украина и Венгрия находятся в напряженных отношениях из-за нового закона об образовании, где вводится обязательное обучение на украинском языке в средней школе, а также из-за тайной выдачи паспортов украинцам в венгерском консульстве на Закарпатье.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Саркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупцииСаркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупции
Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в ОдессеГрицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
Нацсовет назначил "112 Украина" внеплановую проверкуНацсовет назначил "112 Украина" внеплановую проверку
Украина проложит границу с Россией в Азовском и Черном моряхУкраина проложит границу с Россией в Азовском и Черном морях
Порошенко: Украина получила Томос
Украина получит Томос после объединения трех церквейУкраина получит Томос после объединения трех церквей
Украина и Беларусь проведут первый Форум регионов 25-26 октябряУкраина и Беларусь проведут первый Форум регионов 25-26 октября
Суд назначил время для последнего слова ЯнуковичаСуд назначил время для последнего слова Януковича
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за публикации на "Миротворце" информации о двойном гражданстве чиновников ЗакарпатьяМИД Венгрии вызвал посла Украины из-за публикации на "Миротворце" информации о двойном гражданстве чиновников Закарпатья
Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма РоSSиейУкраина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма РоSSией
Глава МИД Венгрии обвинил французского министра в "открытой агрессии"Глава МИД Венгрии обвинил французского министра в "открытой агрессии"
Украина рассчитывает на поддержку США в блокировании строительства "Северного потока-2"Украина рассчитывает на поддержку США в блокировании строительства "Северного потока-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости