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2018-10-14
В Ереване открыли первый в Армениии памятник Тарасу Шевченко
Церемонию посетили госсекретарь МИДа, посол и местный олигарх.
В Ереване 13 октября открыли памятник Тарасу Шевченко, ставший первым в Армении.
Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства.
В церемонии открытия приняли участие госсекретарь МИДа Андрей Заяц, посол Петр Литвин, замминистра культуры Армении Ваге Будумян, а также местный олигарх Гагик Царукян, поучаствовавший в изготовлении памятника.
Фото: armenia.mfa.gov.ua
Фото: armenia.mfa.gov.ua
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