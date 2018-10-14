В Ереване открыли первый в Армениии памятник Тарасу Шевченко

Церемонию посетили госсекретарь МИДа, посол и местный олигарх.

В Ереване 13 октября открыли памятник Тарасу Шевченко, ставший первым в Армении.

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства.

В церемонии открытия приняли участие госсекретарь МИДа Андрей Заяц, посол Петр Литвин, замминистра культуры Армении Ваге Будумян, а также местный олигарх Гагик Царукян, поучаствовавший в изготовлении памятника.

Фото: armenia.mfa.gov.ua
Фото: armenia.mfa.gov.ua


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