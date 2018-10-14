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В Ереване открыли первый в Армениии памятник Тарасу Шевченко Церемонию посетили госсекретарь МИДа, посол и местный олигарх. В Ереване 13 октября открыли памятник Тарасу Шевченко, ставший первым в Армении. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства. В церемонии открытия приняли участие госсекретарь МИДа Андрей Заяц, посол Петр Литвин, замминистра культуры Армении Ваге Будумян, а также местный олигарх Гагик Царукян, поучаствовавший в изготовлении памятника. Фото: armenia.mfa.gov.ua Фото: armenia.mfa.gov.ua

LB.ua

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