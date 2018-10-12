МВД намерено жестко реагировать на проявления религиозной вражды, - Аваков

Министр призвал не допускать провокаций и спекуляций.

Министерство внутренних дел намерено жестко противодействовать религиозной вражде и экстремизму после получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сегодня заявила пресс-служба ведомства.

"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - цитирует пресс-служба заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

В связи с началом процесса предоставления автокефалии украинской православной церкви МВД подчеркивает недопустимость актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости, призывает политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, вчера Вселенский Константинопольский патриархат отменил выданное в 1686 году в синодальном письме юридическое обязательство, которое предоставило Московскому патриарху право назначать Киевского митрополита. Президент Петр Порошенко трактует данное решение синода Вселенского патриархата как фактическое предоставление автокефалии украинской церкви.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Слепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и БошироваСлепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и Боширова
У Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал ПорошенкоУ Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал Порошенко
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков посетил завод, где собирают вертолеты для УкраиныАваков посетил завод, где собирают вертолеты для Украины
Порошенко обсудил с послом США состояние религиозной свободы в УкраинеПорошенко обсудил с послом США состояние религиозной свободы в Украине
МВД Британии намерено арестовать подозреваемых в отравлении Скрипалей, как только они покинут РоSSиюМВД Британии намерено арестовать подозреваемых в отравлении Скрипалей, как только они покинут РоSSию
Аваков презентовал новый ситуационный центр в ДнепреАваков презентовал новый ситуационный центр в Днепре
Аваков: Бочковский недостойный офицер и не будет возглавлять ГосЧСАваков: Бочковский недостойный офицер и не будет возглавлять ГосЧС
Турчинов: Нацгвардия будет жестко пресекать попытки сорвать выборы президента и РадыТурчинов: Нацгвардия будет жестко пресекать попытки сорвать выборы президента и Рады
Зам Авакова назвал нелегальную миграцию угрозой госбезопасностиЗам Авакова назвал нелегальную миграцию угрозой госбезопасности
В Греции жестко прокомментировали высылку греческих дипломатов из МосквыВ Греции жестко прокомментировали высылку греческих дипломатов из Москвы
Аваков объявил о ликвидации очередей на загранпаспортАваков объявил о ликвидации очередей на загранпаспорт
НАБУ обжаловало решение САП по делу Авакова-младшего, - СМИНАБУ обжаловало решение САП по делу Авакова-младшего, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости