МВД намерено жестко реагировать на проявления религиозной вражды, - Аваков
Министр призвал не допускать провокаций и спекуляций.
Министерство внутренних дел намерено жестко противодействовать религиозной вражде и экстремизму после получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сегодня заявила пресс-служба ведомства.
"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - цитирует пресс-служба заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.
В связи с началом процесса предоставления автокефалии украинской православной церкви МВД подчеркивает недопустимость актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости, призывает политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.
Напомним, вчера Вселенский Константинопольский патриархат отменил выданное в 1686 году в синодальном письме юридическое обязательство, которое предоставило Московскому патриарху право назначать Киевского митрополита. Президент Петр Порошенко трактует данное решение синода Вселенского патриархата как фактическое предоставление автокефалии украинской церкви.
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