Оккупанты жестко обстреливают Луганщину, есть погибшие среди гражданских

В Луганской области за минувшие сутки зафиксировано значительное количество разрушений, а также погибли четыре человека, сообщил в четверг утром глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

В настоящее время область обесточена, наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины, по которой россияне активно применяли авиацию.

«Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены не менее восьми домов, некоторые из них пылали. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое», - сообщил Гайдай.

В частности, тела двух женщин без признаков жизни обнаружили после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован.

Сергей Гайдай добавил, что повреждения получили еще два северодончанина - осколочные ранения и контузия, а в Лисичанске женщине оторвало руку. Также стало известно о трех погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной.

Также накануне оккупанты применили авиацию для разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка и Орехово.

«Совершали штурмовые действия в районе Устиновки и Золотого-4, успеха не имели. Населённые пункты имеют многочисленные разрушения. Повреждения домов также зафиксированы во Врубовке, Почечном и Камышевахе», - добавил глава ОВА.

Всего на Луганском и Донецком направлениях прошедших суток отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, семнадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника. Также подразделения ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.