Количество взрывов на арсенале под Ичней сократилось до трех в час

Пиротехнические подразделения очистили все дороги в 16-километровой зоне.

Количество взрывов на арсенале под Ичней сократилось до трех в час
Фото: Макс Требухов

По состоянию на утро 12 октября количество взрывов на арсенале Министерства обороны в пгт Дружба (Ичнянский район Черниговской области) сократилось до трех в час. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано, сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

11 октября авиация ГосЧС совершила 25 сбросов воды (200 т), всего с начала работ - 46 сбросов воды (368 т).

Ликвидированы 4 пожара лесного настила возле с. Августовка и прилегающей территории арсенала на общей площади 3,1 га.

Пиротехнические подразделения ГосЧС очистили от взрывоопасных предметов все автодороги в пределах 16-километровой зоны, 29 км линий электропередач, 7 км газопроводов, территорию 3 газораспределительных станций, 3 школ, 3 детских садов, дома престарелых, учебно-производственного комплекса, 1669 домохозяйств.

По вызовам населения спасатели обезвредили 576 взрывоопасных предметов в 10 населенных пунктах.

Напомним, ночью 9 октября в районе города Ичня взорвались склады с боеприпасами. В 20-километровой зоне вокруг склада было закрыто воздушное сообщение. Также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

В Генштабе подозревают диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырёх разных местах.


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