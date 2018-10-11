Порошенко: призывы захватить Лавру могут исходить только от московской агентуры

Вопрос о присоединении к украинской поместной церкви будет исключительно добровольным выбором верующих.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вопрос о присоединении к единой поместной Украинской православной церкви - это вопрос свободного выбора для каждого верующего, и никто не будет принуждать переходить в нее силой. Об этом глава государства сказал в обращении по случаю решения Синода Вселенского патриархата.

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом Украинскую православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз подчеркиваю – это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, противостояния, насилия и мы этого точно не допустим", - сказал Порошенко.

По словам президента Украины, создание единой Украинской православно церковь – это путь к миру, взаимопониманию и объединению.

"И если где-то вы увидите людей, которые призывают силой взять Лавру, монастырь или храм, знайте, что это московская агентура. Потому что цель Кремля - разжечь в Украине религиозную войну. И это точно не мой план, не план украинского народа и Украинского государства", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что государство Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохранит верность РПЦ.

Напомним, по итогам заседания Синода патриарх Филарет сообщил, что объединительный собор архиереев украинских церквей будет созван в ближайшее время, а процесс объединения "не займет много времени". На соборе будет избран новый патриарх, и уже он обратится за томосом для поместной церкви.