Доказательства в представлении на Вилкула основываются на показаниях, добытых незаконным путем, - Регламентный комитет

Луценко должен их дополнительно проверить.

?Доказательства в представлении на Вилкула основываются на показаниях, добытых незаконным путем, - Регламентный комитет
Фото: Макс Требухов

Регламентный комитет Верховной Рады опубликовал вывод о представлении ГПУ в отношении народного депутата, сопредседателя фракции “Оппозиционный блок” в парламенте Александра Вилкула. В документе, в частности, говорится, что доказательства Генпрокуратуры основываются на предположениях и на показаниях, добытых незаконным путем.

“[…] Комитетом принято во внимание то, что Генеральный прокурор Украины дополнительно проведет проверку доказательств права собственности на земельные участки, указанные в представлении, а также то, что доказательства в представлении основываются на предположениях и на показаниях, которые были добыты незаконным путем, и Генеральный прокурор Украины намерен их проверить”, - говорится в документе.

Напомним, во время рассмотрения Регламентным комитетом ВР повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула политик заявил, что свидетели давали показания против него под давлением. Кроме того, его адвокаты утверждают, что ряд доказательств были сфабрикованными.

В ходе заседания комитета Александр Вилкул также предоставил документальные доказательства, что его телефон прослушивается без согласия парламента.



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