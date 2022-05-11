Верещук: деблокировать Азовсталь военным путем невозможно, предложили россиянам обмен по "стандартным правилам"

"РоSSияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно".

Верещук: деблокировать Азовсталь военным путем невозможно, предложили россиянам обмен по "стандартным правилам"
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Военным путем деблокировать Азовсталь невозможно, поэтому захватчикам был предложен обмен "по стандартным правилам".

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВТО Ирина Верещук в своем Telegram.

"Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения", – подчеркнула Верещук.

По ее словам, роSSийские оккупанты не соглашаются на процедуру "экстракшн". "Это реальность, но от россиян это не удивительно", – добавила вице-премьер-министр.

По ее словам, в этой ситуации Кабмин "прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеальный. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий".

"В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленными", - написала Верещук.

Она добавила, что "договоренности еще нет. Переговоры продолжаются".

Напомним, сегодня в Генштабе ВС сообщили что операция по деблокированию Азовстали потребует значительного количества войск и может привести к потерям.

Тем временем родные военнослужащих, продолжающих держать оборону Мариуполя, обратились к Международному комитету Красного Креста с призывом помочь эвакуировать раненных бойцов.

Советник городского головы Мариуполя обнародовал видео, на котором виден столб черного дыма над заводом Азовсталь.

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