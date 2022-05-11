Верещук: деблокировать Азовсталь военным путем невозможно, предложили россиянам обмен по "стандартным правилам"

"РоSSияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно".

Военным путем деблокировать Азовсталь невозможно, поэтому захватчикам был предложен обмен "по стандартным правилам".

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВТО Ирина Верещук в своем Telegram.

"Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения", – подчеркнула Верещук.

По ее словам, роSSийские оккупанты не соглашаются на процедуру "экстракшн". "Это реальность, но от россиян это не удивительно", – добавила вице-премьер-министр.

По ее словам, в этой ситуации Кабмин "прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеальный. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий".

"В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с Азовстали по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленными", - написала Верещук.

Она добавила, что "договоренности еще нет. Переговоры продолжаются".

Напомним, сегодня в Генштабе ВС сообщили что операция по деблокированию Азовстали потребует значительного количества войск и может привести к потерям.

Тем временем родные военнослужащих, продолжающих держать оборону Мариуполя, обратились к Международному комитету Красного Креста с призывом помочь эвакуировать раненных бойцов.

Советник городского головы Мариуполя обнародовал видео, на котором виден столб черного дыма над заводом Азовсталь.