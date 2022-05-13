Я более чем уверен, что Херсон и Херсонская область будут отвоеваны военным путем украинской армией, - Игорь Рейтерович
РоSSия может решиться на аннексию Херсона без проведения референдума, поскольку жители региона добровольно не пойдут голосовать за отделение Херсона от Украины.
Об этом
Однако, добавил политолог, такого хода событий не признает даже Лукашенко.
«Скорее, они решатся на прямую аннексию. Если обратиться к речи путина 9 мая, там была произнесена такая фраза: “Мы воюем на своей земле”. То есть они автоматически считают своей землю, где стоят роSSийские солдаты. Но я более чем уверен, что Херсон и Херсонская область будут отвоеваны военным путем украинской армией. То есть, если верить в какие-то варианты переговоров, подписание мирного договора, о котором снова активно заговорили в россии, не будет мирного договора или хотя бы какого-то перемирия, пока эти территории находятся под контролем россии».