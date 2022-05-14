Эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем: "Человек из "Азовстали" не может знать ситуацию на фронте"

Азовсталь, защитники Мариуполя

Бойцы "Азовстали" недавно заявили, что есть возможность военным способом деблакировать Мариуполь.

Военный эксперт Агиль Рустамзаде оценил такую возможность.

"Человек, который находится в "Азовстали", не может знать ситуацию на фронте. Не может знать, какие есть силы свободные у Генштаба и Украины. Этот человек, к сожалению, лишен информации.

Мариуполь, Азовсталь

Параллельно с этим росСМИ афишируют и изымаются над заявлениями людей, которые делают это в интернете и газетах. Лучше бы эти люди использовали официальные каналы. Но с другой стороны я не могу их судить. Потому что 79 дней кошмара - это не каждый человек вытерпит. Они герои, но такая ситуация...

Речь идет о продолжительности боев, о накале обстановке и угрозе жизни. Но надо понять, что на Донбассе накала боев и угрозы для жизни больше. Тот фактор, что эти люди продолжительное время в таком кошмаре - это трудная история", - рассуждает Рустамзаде.

Отметим, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно.


Алексей Ионов, politeka.net

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