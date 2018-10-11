За бывшего мужа Подкопаевой, подозреваемого в госизмене, внесли залог

Деньги собрали друзья Нагорного, а часть суммы внесла сама гимнастка.

В среду, 10 октября, в Киеве внесли залог за Тимофея Нагорного, подозреваемого в мошенничестве и государственной измене, внесли залог в размене 528,6 тысячи гривен, размер которого определил Печерский суд столицы.

Об этом сообщает ТСН.

В среду суд должен был рассмотреть жалобу СБУ на меру пресечения Нагорному, поскольку следователи требовали, чтобы подозреваемый находился в СИЗО без альтернативы залога. Однако, заседание в очередной раз перенесли из-за того, что из Печерского суда не поступили материалы дела.

Представители Нагорного рассказали, что деньги на залог передали "активисты, волонтеры, спортсмены, культурные деятели и сознательные граждане".

Часть денег передала бывшая супруга Нагорного - Подкопаева. Других имен тех, кто пожертвовал деньги, представители подозреваемого не назвали.

Близкие Нагорного уверены, что бизнесмена "подставили" из-за того, что тот собирался баллотироваться в Верховную Раду.

Напомним, Нагорного задержали 2 октября. По неподтвержденной информации, причиной ареста стал записанный телефонный разговор с роSSийским бизнесменом, в ходе которого прозвучали фразы, ставящие под сомнения национальные интересы Украины. Нагорного также внесли в базу данных сайта "Миротворец".

В 2014 году Нагорного задерживали в Москве во время марша мира и держали под арестом несколько суток. О причинах своего задержания тогда бизнесмен так и не сообщил.