За бывшего мужа Подкопаевой, подозреваемого в госизмене, внесли залог

Деньги собрали друзья Нагорного, а часть суммы внесла сама гимнастка.

За бывшего мужа Подкопаевой, подозреваемого в госизмене, внесли залог
Фото: commeng.spb.ru

В среду, 10 октября, в Киеве внесли залог за Тимофея Нагорного, подозреваемого в мошенничестве и государственной измене, внесли залог в размене 528,6 тысячи гривен, размер которого определил Печерский суд столицы.

Об этом сообщает ТСН.

В среду суд должен был рассмотреть жалобу СБУ на меру пресечения Нагорному, поскольку следователи требовали, чтобы подозреваемый находился в СИЗО без альтернативы залога. Однако, заседание в очередной раз перенесли из-за того, что из Печерского суда не поступили материалы дела.

Представители Нагорного рассказали, что деньги на залог передали "активисты, волонтеры, спортсмены, культурные деятели и сознательные граждане".

Часть денег передала бывшая супруга Нагорного - Подкопаева. Других имен тех, кто пожертвовал деньги, представители подозреваемого не назвали.

Близкие Нагорного уверены, что бизнесмена "подставили" из-за того, что тот собирался баллотироваться в Верховную Раду.

Напомним, Нагорного задержали 2 октября. По неподтвержденной информации, причиной ареста стал записанный телефонный разговор с роSSийским бизнесменом, в ходе которого прозвучали фразы, ставящие под сомнения национальные интересы Украины. Нагорного также внесли в базу данных сайта "Миротворец".

В 2014 году Нагорного задерживали в Москве во время марша мира и держали под арестом несколько суток. О причинах своего задержания тогда бизнесмен так и не сообщил.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Слепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и БошироваСлепаков прокомментировал скандальный клип про Петрова и Боширова
У Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал ПорошенкоУ Тимошенко заявили, что реальным хозяином NewsOne стал Порошенко
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
РоSSийские власти скрывают аварию с газовыми турбинами "Siemens" в оккупированном КрымуРоSSийские власти скрывают аварию с газовыми турбинами "Siemens" в оккупированном Крыму
Блок рекламы


Похожие новости
Харьковского чиновника Мусеева, подозреваемого в госизмене, объявили в розыскХарьковского чиновника Мусеева, подозреваемого в госизмене, объявили в розыск
СМИ назвали имя третьего подозреваемого по делу отравления СкрипаляСМИ назвали имя третьего подозреваемого по делу отравления Скрипаля
Второго подозреваемого в отравлении Скрипаля идентифицировали как военврача ГРУ МишкинаВторого подозреваемого в отравлении Скрипаля идентифицировали как военврача ГРУ Мишкина
Bellingcat установил личность второго подозреваемого в отравлении СкрипаляBellingcat установил личность второго подозреваемого в отравлении Скрипаля
Подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова суд оставил под арестомПодозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова суд оставил под арестом
СБУ задержала бывшего сотрудника МВД за выращивание конопли в промышленных масштабахСБУ задержала бывшего сотрудника МВД за выращивание конопли в промышленных масштабах
Обвиняемому в госизмене житомирскому журналисту продлили домашний арестОбвиняемому в госизмене житомирскому журналисту продлили домашний арест
Британская полиция установила третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, - СМИБританская полиция установила третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, - СМИ
Четверо депутатов из Закарпатья и заместителя мэра Чопа внесли в базу МиротворцаЧетверо депутатов из Закарпатья и заместителя мэра Чопа внесли в базу Миротворца
Подозреваемого в избиении судьи Дячука отправили под домашний арестПодозреваемого в избиении судьи Дячука отправили под домашний арест
Последние новости
Подгружаем последние новости