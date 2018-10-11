Обнародованы полсотни рассекреченных документов КГБ о слежке за Радіо Свобода

Самый ранний документ датирован 1965 годом, последний – 1991-м.

Радіо Свобода совместно с Центром исследования освободительного движения и Отраслевым государственным архивом СБУ опубликовало 47 документов о том, как Комитет государственной безопасности СССР следил за радиостанцией в течение почти 30 лет.

В коллекцию вошли информационные записки и спецдонесения работников советской спецслужбы в адрес высшего партийного руководства Союза. Самый ранний документ датирован 1965 годом, последний – 1991-м. В них чекисты сообщали о тематическом направлении радиопередач «вражеского голоса», а также докладывали о его редакционном устройстве и деятельности журналистов.

«Почему КГБ так тщательно следило за этим радио? Потому что оно сообщало о несвободе в Союзе. Когда в эфире говорили о преступлениях «советов», Комитет сразу начинал контрмеры: дискредитацию самой радиостанции или ее отдельных представителей», – отмечает руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

Рассекреченные материалы показывают, что украинскую редакцию особенно интересовали темы диссидентов, репрессий, нарушения прав и свобод человека в СССР , преследования религиозных общин, а также внутренняя и внешняя политика Союза в целом. В коллекции можно, в частности, найти несколько расшифровок тогдашних программ Радіо Свобода.

«Рассекреченные документы КГБ позволяют понять, что та информация, которая распространялась о Радіо Свобода во времена СССР и продолжает распространяться по сей день, является искусственной выдумкой советских спецслужб. Этот набор штампов был выгоден пропаганде Союза с единственной целью – не допустить демократизации общества, что означало бы смерть для репрессивного коммунистического режима», – отмечает директор Украинской редакции Радіо Свобода Марьяна Драч.

Подготовка и публикация онлайн-коллекции «Как КГБ следил за Радіо Свобода» из Отраслевого государственного архива СБУ стала возможной благодаря поддержке посольства Чешской Республики в Украине, программы Transition, а также Международного Вышеградского фонда совместно с Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов.