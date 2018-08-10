Мать Владимира Балуха увиделась с сыном в изоляторе
Встреча проходила в присутствии конвоира.
Мать политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает бессрочную голодовку, навестила сына в изоляторе временного содержания (ИВС) в аннексированном Крыму.
"Мать политзаключенного Владимира Балуха 9 августа побывала на свидании с сыном в ИВС п.Раздольное", - говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.
Мать рассказала, что Балух практически не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари.
"Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Скелет. Один скелет… Одни кости и кожа на костях. Выглядит, как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю, что и болел он, и поясница болела, и нога и вообще все было плохо, а он мне говорил что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет", - цитируют в организации слова матери политзаключенного.
Напомним, украинский фермер Владимир Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. РоSSийские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. роSSийских рублей.
Накануне роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова прислала фотографию Олега Сенцова в ответ на информацию о критическом состоянии здоровья украинского режиссера.
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