В Беларуси освободили всех задержанных журналистов по делу о "воровстве новостей"

Журналисты незаконно пользовались платной подпиской госагентства.

В Беларуси освободили всех задержанных журналистов по делу о "воровстве новостей"
Фото: sk.gov.by

Следственный комитет Беларуси освободил всех задержанных журналистов, которые проходили по делу несанкционированного доступа к информационной ленте госагентства "БелТА".

Как сообщает прес-служба ведомства, учитывая активное содействие в расследовании, следователями было принято решение о неиспользовании меры в виде содержания под стражей Марины Золотовой.

Также после комплекса следственных и других процессуальных действий было освобождено Анну Калтыгину, Галину Угласик, Анну Ермаченок и других лиц, проходивших по этому делу.

В следственном комитете заявили, что сотрудница портала TUT.by Марина Золотова призналась, что с двумя другими журналистами издания незаконно пользовались платной подпиской "БелТА". Следователи утверждают, что это подтверждается другими показаниями свидетелей, которые фигурируют в деле.

Напомним, 7 августа белорусские силовики задержали на трое суток журналисток TUT.BY Галину Угласик, Марину Золотову и Анну Ермаченок. Также Следственный комитет задержал журналистку издания "БелаПАН" Татьяну Коровенкову. Их подозревают в несанкционированном доступе к информационной ленты государственного агентства БелТА.

Позже стало известно о задержании еще четырех журналистов этих изданий.

7 августа Следственный комитет Республики Беларусь распространил информацию о возбуждении уголовного производства по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из личной заинтересованности, что повлекло причинение существенного вреда). В рамках этого дела в редакциях TUT.BY и "БелаПАН", а также газеты "Наука" прошли обыски. Журналисты не смогли попасть на свои рабочие места.

8 августа в Минске правоохранители провели обыски у журналистов еще трех изданий. Вскоре после допроса их отпустили.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Беларуси освободить задержанных журналистов.


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