Аброськин: убийство Сармата в Бердянске было заказным

Следствие рассматривает три версии умышленного убийства Олешко.

Первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин считает, что убийство бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко было заказным.

Об этом он заявил в ходе совещания при участии руководства полиции Запорожской области и прокуратуры Бердянска.

На совещании обсуждались основные версии умышленного убийства Олешко и были определены основные направления по их отработке. Также было принято решение об изменении подследственности. Так, со вчерашнего дня расследованием этого уголовного производства занимается Следственное управление полиции Запорожской области под процессуальным руководством облпрокуратуры.

По словам Аброськина, рассматриваются три основных версии убийства.

"Первая версия - преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого", - отметил первый замглавы Нацполиции.

Сейчас, по его словам, полиция Запорожской области устанавливает всех участников преступления.

"У нас есть все основания считать, что это - заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех участников от исполнителей - от пособников к заказчикам. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства", - подчеркнул Аброськин.

Напомним, 31 июля в Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). В тот же день были задержаны четверо подозреваемых. Им вменяют совершение умышленного убийства по предварительному сговору (п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса). В подозрении говорится, что преступление совершено на почве личной неприязни.

3 августа суд арестовал всех четверых на два месяца. Во время избрания им меры пресечения была озвучена основная версия досудебного следствия - полиция и прокуратура считают, что Олешко убили "на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 летСША заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет
Сотрудники ТСН выразили протест против участия Оксаны Марченко в развлекательном шоу на "1+1"
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Блок рекламы


Похожие новости
Следствие считает, что мотивом для убийства Сармата стал бизнесСледствие считает, что мотивом для убийства Сармата стал бизнес
Дело о покушении на убийство Гандзюк передали в СБУДело о покушении на убийство Гандзюк передали в СБУ
С начала года в Украине было в два раза больше "минирований", чем за весь прошлый годС начала года в Украине было в два раза больше "минирований", чем за весь прошлый год
В Бердянске прошел митинг с требованием расследовать убийство ветерана АТО ОлешкоВ Бердянске прошел митинг с требованием расследовать убийство ветерана АТО Олешко
Полиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийствоПолиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийство
Казанский: Бывший боевик рассказал, как Захарченко заказал убийство ЖилинаКазанский: Бывший боевик рассказал, как Захарченко заказал убийство Жилина
У Манафорта было 30 тайных банковских счетов за пределами СШАУ Манафорта было 30 тайных банковских счетов за пределами США
В Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" с позывным СарматВ Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" с позывным Сармат
В "списке Бабченко" не было фамилии самого БабченкоВ "списке Бабченко" не было фамилии самого Бабченко
Убийство при вторжении в жилье не является превышением мер самообороны, - Верховный судУбийство при вторжении в жилье не является превышением мер самообороны, - Верховный суд
Последние новости
Подгружаем последние новости