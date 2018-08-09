Аброськин: убийство Сармата в Бердянске было заказным

Следствие рассматривает три версии умышленного убийства Олешко.

Первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин считает, что убийство бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко было заказным.

Об этом он заявил в ходе совещания при участии руководства полиции Запорожской области и прокуратуры Бердянска.

На совещании обсуждались основные версии умышленного убийства Олешко и были определены основные направления по их отработке. Также было принято решение об изменении подследственности. Так, со вчерашнего дня расследованием этого уголовного производства занимается Следственное управление полиции Запорожской области под процессуальным руководством облпрокуратуры.

По словам Аброськина, рассматриваются три основных версии убийства.

"Первая версия - преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого", - отметил первый замглавы Нацполиции.

Сейчас, по его словам, полиция Запорожской области устанавливает всех участников преступления.

"У нас есть все основания считать, что это - заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех участников от исполнителей - от пособников к заказчикам. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства", - подчеркнул Аброськин.

Напомним, 31 июля в Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). В тот же день были задержаны четверо подозреваемых. Им вменяют совершение умышленного убийства по предварительному сговору (п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса). В подозрении говорится, что преступление совершено на почве личной неприязни.

3 августа суд арестовал всех четверых на два месяца. Во время избрания им меры пресечения была озвучена основная версия досудебного следствия - полиция и прокуратура считают, что Олешко убили "на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности".