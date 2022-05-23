После вторжения РФ в Украину на Путина было осуществлено покушение – Буданов

Информация об этом покушении не имела широкой огласки.

После вторжения РФ в Украину на Путина было осуществлено покушение – Буданов
© Официциальный сайт Кремля

На жизнь президента страны-агрессора Владимира Путина после вторжения РФ в Украину было покушение, отметил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "УП".

"На Путина были покушения... На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место... Это примерно два месяца назад было", – подчеркнул Буданов.

По его словам, информация об этом покушении не имела широкой огласки, однако "это имело место".


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
РоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная УкраиныРоSSийские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины
Блок рекламы


Похожие новости
На путина совершили покушение, глава разведки сообщил подробности: что известно на данный моментНа путина совершили покушение, глава разведки сообщил подробности: что известно на данный момент
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 23 маяВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 23 мая
В США обсуждают отправку в Украину специального военного подразделения для охраны посольстваВ США обсуждают отправку в Украину специального военного подразделения для охраны посольства
Главарь мародеров: в Покровске сделали забавную "могилу" ПутинаГлаварь мародеров: в Покровске сделали забавную "могилу" Путина
Украину нужно отстраивать из военных репараций от РоSSии – ДудаУкраину нужно отстраивать из военных репараций от РоSSии – Дуда
После ряда похорон в Беларуси стало меньше желающих воевать с УкраинойПосле ряда похорон в Беларуси стало меньше желающих воевать с Украиной
Представители США и ряда других государств покинули зал заседаний АТЭС в знак протеста против вторжения РоSSии в УкраинуПредставители США и ряда других государств покинули зал заседаний АТЭС в знак протеста против вторжения РоSSии в Украину
В оккупированном Энергодаре совершили покушение на ставленника рашистов: фотоВ оккупированном Энергодаре совершили покушение на ставленника рашистов: фото
"Все те, кто поддерживает Украину - хотят войны": Деканоидзе пояснила, как пугают народ Грузии"Все те, кто поддерживает Украину - хотят войны": Деканоидзе пояснила, как пугают народ Грузии
В Украину отправилась новая партия американских гаубиц M777: фото из самолетаВ Украину отправилась новая партия американских гаубиц M777: фото из самолета
Последние новости
Подгружаем последние новости