После вторжения РФ в Украину на Путина было осуществлено покушение – Буданов

На жизнь президента страны-агрессора Владимира Путина после вторжения РФ в Украину было покушение, отметил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью " УП ".

"На Путина были покушения... На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место... Это примерно два месяца назад было", – подчеркнул Буданов.

По его словам, информация об этом покушении не имела широкой огласки, однако "это имело место".